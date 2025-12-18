Fermato perché guidava male un monopattino poi la scoperta | era rubato

Durante un normale controllo nel territorio di Postal, i carabinieri di Scena hanno fermato un uomo che guidava un monopattino in modo pericoloso. La scena si è poi trasformata in una scoperta sorprendente: il mezzo era rubato. Un episodio che ha portato a ulteriori approfondimenti, rivelando una storia più complessa dietro un comportamento apparentemente semplice.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.