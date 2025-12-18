Fermato perché guidava male un monopattino poi la scoperta | era rubato
Durante un normale controllo nel territorio di Postal, i carabinieri di Scena hanno fermato un uomo che guidava un monopattino in modo pericoloso. La scena si è poi trasformata in una scoperta sorprendente: il mezzo era rubato. Un episodio che ha portato a ulteriori approfondimenti, rivelando una storia più complessa dietro un comportamento apparentemente semplice.
Stava guidando male, anzi decisamente male, un monopattino, al punto che i carabinieri di Scena, impegnati in un controllo nel territorio di Postal, hanno deciso di fermarlo. Ed è così che hanno scoperto che quel monopattino guidato da un 32enne era, in realtà, l’oggetto di un furto.L’uomo non ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
