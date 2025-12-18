Fermato per un furto di scarpe arrestato per maltrattamenti in famiglia

Una serie di eventi giudiziari mette in luce situazioni complesse e spesso imprevedibili, coinvolgendo persone in circostanze diverse e delicate. Dalla vicenda di un furto di scarpe al coinvolgimento in episodi di maltrattamenti in famiglia, fino a un ordine di carcerazione in sospeso, ogni caso evidenzia l'importanza di un’attenzione costante alle dinamiche legali e personali.

Fermato per un furto ad un centro commerciale, finisce nei guai per un ordine di carcerazione in pendenza. Il 16 dicembre gli agenti della sezione "Volanti" della Questura hanno individuato e tratto in arresto un 37enne cittadino tunisino, destinatario di un ordine di carcerazione per maltrattamenti in famiglia.

