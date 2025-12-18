Ferite multiple da arma da taglio Si tratta di un duplice omicidio | svelata l’autopsia del regista statunitense Rob Reiner e della moglie Michele Singer

L’autopsia sui corpi di Rob Reiner e della moglie Michele Singer ha rivelato che entrambi sono deceduti a causa di ferite multiple da arma da taglio. La tragica scoperta, resa nota dall’Ufficio del medico legale di Los Angeles, solleva numerosi interrogativi sulla dinamica e le motivazioni di questo duplice omicidio. Un episodio che scuote il mondo dello spettacolo e non solo.

© Ilfattoquotidiano.it - “Ferite multiple da arma da taglio. Si tratta di un duplice omicidio”: svelata l’autopsia del regista statunitense Rob Reiner e della moglie Michele Singer L’Ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha reso nota l’autopsia sui corpi del regista statunitense Rob Reiner, 78 anni, e la moglie Michele Singer, 68 anni: “Entrambi sono morti per ferite multiple da arma da taglio. La modalità del decesso è un duplice omicidio”. L’annuncio è arrivato poche ore dopo che il figlio della coppia, Nick Reiner, 32 anni, è stato formalmente incriminato con due capi d’accusa per omicidio volontario di primo grado e ha fatto la sua prima comparizione in tribunale. L’imputato non ha presentato dichiarazione di colpevolezza. Su richiesta del suo avvocato, Alan Jackson, l’udienza di lettura delle accuse è stata rinviata al 7 gennaio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Marito e moglie trovati morti in casa a Firenze: «Sui corpi ferite di arma da taglio». Duplice omicidio o omicidio-suicidio? Leggi anche: Marito e moglie trovati morti, sui corpi ferite da taglio: «Casa piena di sangue». Duplice omicidio o omicidio-suicidio? La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Morte Rob e Michele Reiner, confermato l’arresto del figlio Nick; Nick Reiner: figlio di Rob Reiner arrestato per l’omicidio dei genitori; Rob Reiner, il figlio Nick arrestato dal LAPD: 4 milioni di cauzione!; Omicidio Rob Reiner | Accuse formali contro il figlio Nick. Rob Reiner e Michele Singer uccisi con coltellate ripetute: la verità dall'autopsia. Nick non si dichiara colpevole - Anche l'autopsia conferma la causa della morte del regista statunitense Rob Reiner, 78 anni, e ... msn.com

