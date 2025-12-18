Fentanyl somministrato per errore morta un' anziana
Un tragico errore ha portato alla morte di un’anziana donna dopo la somministrazione di Fentanyl senza prescrizione. Secondo i pm, un farmaco a base di oppioide è stato somministrato in modo errato, provocando una crisi respiratoria fatale. L’incidente solleva nuove riflessioni sulla sicurezza e le responsabilità nel settore sanitario.
AGI - Per i pm, ha somministrato a una paziente un farmaco a base di Fentanyl senza che fosse stato prescritto, causando una crisi respiratoria risultata fatale. Con questa accusa la procura di Ravenna ha chiesto il rinvio a giudizio per una infermiera di 27 anni, chiamata a rispondere di omicidio colposo per la morte di una donna di 90 anni, avvenuta in una clinica privata della città. Il sostituto procuratore Francesco Coco, titolare dell'indagine, contesta alla giovane professionista una condotta definita come una fatale disattenzione: l'anziana è entrata in contatto con un cerotto contenente l'oppioide, cento volte più potente della morfina, dal quale sarebbe scaturita la depressione respiratoria culminata nel decesso. 🔗 Leggi su Agi.it
