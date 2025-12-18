Feliciano López critico per la rottura tra Alcaraz e Ferrero | Non è il momento giusto

La recente separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero sta facendo scalpore nel mondo del tennis. La decisione, comunicata in un momento delicato, ha aperto un acceso dibattito tra appassionati e esperti. Feliciano López si è espresso critico, sottolineando come questo non sia il momento ideale per interrompere una partnership così importante. Una scelta che suscita molte domande sul futuro del giovane campione spagnolo.

Una notizia che sta facendo discutere. La fine della collaborazione tecnica tra il n.1 del mondo del tennis, Carlos Alcaraz, e il suo allenatore Juan Carlos Ferrero sta alimentando non pochi ragionamenti. La decisione, presa di comune accordo, è, a questo punto, rischiosa e sorprendente. Soprattutto considerando che questa stagione è stata la migliore e più completa per il funambolo di Murcia. Otto titoli, tra cui due Slam ( Roland Garros e US Open ), il ritorno al primo posto del ranking mondiale, e un totale di 71 vittorie e solo 9 sconfitte. In buona sostanza, non ci si aspettava in questa fase della stagione e dopo un percorso del genere la fine del sodalizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

