Federico Gatti sfogo a sorpresa | Inconcepibile che circolino queste cose Con chi ce l’ha davvero

Federico Gatti sfogo a sorpresa

Federico Gatti si apre su Twitter, esprimendo incredulità e sdegno per le voci circolate sui presunti dissidi nello spogliatoio della Juventus. Il difensore invita a non farsi distrarre dalle polemiche e a concentrare le energie sulla partita contro la Roma, sottolineando l’importanza di mantenere l’unità e la concentrazione in vista di un match cruciale. Una presa di posizione che chiarisce le sue intenzioni e la sua fiducia nel gruppo.

Gatti furioso, lo sfogo che diventa avvertimento Juve: “Sono incazzato nero” - Ha segnato il gol più spettacolare della serata, una rovesciata che ha rimesso in piedi la Juventus quando la partita sembrava sfuggire di mano. tuttosport.com

Federico Gatti si fa male al menisco e si opera: quante partite dovrà saltare? Almeno 6 - In pochi giorni la squadra di mister Luciano Spalletti ha perso il suo centravanti, Dusan Vlahovic, e adesso pure il suo difensore centrale, infortunatosi al ... tuttomercatoweb.com

L'ULTIMO TURNO DEGLI EX TIGROTTI SERIE A: Federico Gatti (Juventus) ha rimediato una lesione al menisco mediale, è già stato operato giovedì scorso a Nantes. Rientro previsto per metà gennaio. All'Atalanta il nuovo allenatore in seconda è Stefano Citt facebook

Intervento perfettamente riuscito sia per Federico #Gatti che per Dusan #Vlahovic. Entrambi i giocatori della #Juve hanno già avviato il percorso #riabilitativo. 14 settimane di stop per il serbo. #Juventusnews24 x.com

