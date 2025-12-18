Federico Arnone il talento che illumina il karate abruzzese | premio CONI e orgoglio regionale

Federico Arnone si distingue come il talento che porta luce al karate abruzzese, ricevendo prestigiosi riconoscimenti. Venerdì 12 dicembre, presso l’Auditorium del Parco – Renzo Piano a L’Aquila, ha partecipato alla Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive, un evento che celebra l'eccellenza regionale e l’impegno nello sport. Un momento di orgoglio e riconoscimento per un atleta che rappresenta al meglio il territorio.

L'Aquila - Venerdi 12 Dicembre si è svolta presso l’Auditorium del Parco – Renzo Piano L’Aquila, la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive, organizzata dal CONI Abruzzo. La serata ha rappresentato un momento di grande valore dedicato al riconoscimento del lavoro di dirigenti, tecnici, atleti e società che si sono distinti nell’ambito sportivo, organizzativo e dirigenziale. La serata è stata aperta da un bel messaggio di augurio da parte del campione olimpico Gianmarco Tamberi, rivolto a tutta la comunità sportiva abruzzese. L’evento è stato organizzato dalla Giunta del CONI Abruzzo, in accordo con i delegati provinciali e per l’edizione 2025 ha introdotto una significativa novità: la nascita dell’evento “Con lo Sport d’Abruzzo nel Cuore”. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

