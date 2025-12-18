Fede e Guerra La mostra fotografica all’Ambrosianeum di Milano

Fede e Guerra è una coinvolgente mostra fotografica all’Ambrosianeum di Milano, aperta fino al 5 aprile 2026. Promossa da Ambrosianeum e Memora, esplora le tensioni e le speranze legate a questi temi universali. Con il patrocinio di importanti istituzioni e il sostegno di vari partner, invita i visitatori a riflettere sui momenti di crisi e resilienza che attraversano il nostro tempo.

Ambrosianeum e Memora presentano la mostra fotografica FEDE e GUERRA aperta e visitabile fino al 5 aprile 2026 presso gli spazi di Ambrosianeum a Milano; è promossa da Ambrosianeum e collettivo Memora, con il patrocinio di Arcidiocesi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, Pime e il contributo di Fondazione BCC, CCL – Consorzio cooperative lavoratori e Bink's. Fede e Guerra è un progetto collettivo e un'opera aperta. Attraverso gli sguardi dei fotografi Carlo Cozzoli, Davide Canella, Alessandro Cimma e Marco Cremonesi, si raccontano diversi conflitti attuali del mondo in cui viviamo: Armenia, Siria, Libano, Myanmar e Nigeria sono i luoghi dove sono state scattate le fotografie che compongono la mostra.

Giorgio Bernardelli: La guerra con gli occhi della fede. Le immagini della guerra, con i suoi orrori e le sue follie, sono tornate a entrare ormai quotidianamente nelle nostre case.

