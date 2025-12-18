L’Fcr Forlì sta vivendo una stagione da sogno, sorprendendo tutti con un cammino entusiasmante. Con 31 punti in 17 partite, si trova in piena zona playoff, a soli pochi punti dai vertici della classifica. Un percorso che dimostra come, con impegno e determinazione, tutto sia possibile nel calcio. La squadra si conferma protagonista di una crescita straordinaria, alimentando sogni e ambizioni per il proseguo del campionato.

© Sport.quotidiano.net - Fcr Forlì, andata da favola: "E si può pure crescere"

Nemmeno il più inguaribile degli ottimisti avrebbe osato crederci. E invece è tutto vero: l’ Fcr Forlì ha girato la boa del campionato di Eccellenza al terzo posto con 31 punti in 17 gare, in piena zona playoff, staccata di sole 3 lunghezze dalla nobile decaduta Ars et Labor (fu Spal) e 5 dalla vetta appannaggio del Mezzolara. "Il bilancio è straordinario – gongola il direttore sportivo Marco Ricci – e ci consente di trascorrere serenamente le festività per poi ricaricare le pile in vista del girone di ritorno". Da affrontare con i piedi piantati per terra. Senza montarsi la testa né lasciarsi andare a voli pindarici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

