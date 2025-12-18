FC 26 SBC | Incontri Principali – Juventus-Roma Tottenham-Liverpool e molto altro!

Scopri i principali incontri della settimana con FC 26 SBC: Juventus-Roma, Tottenham-Liverpool e altri ancora! Questa sfida è un’occasione imperdibile per arricchire il tuo Ultimate Team, ottenendo pacchetti scambiabili a prezzi contenuti. Un’opportunità perfetta per aumentare i crediti e scovare carte speciali, rendendo ogni partita ancora più entusiasmante e ricca di possibilità. Non lasciarti sfuggire questa occasione strategica!

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC: Incontri Principali – Juventus-Roma, Tottenham-Liverpool e molto altro! È arrivato il consueto appuntamento settimanale con gli Incontri Principali. Questa SBC è fondamentale per ogni giocatore di Ultimate Team, poichéché offre pacchetti scambiabili a un costo relativamente basso, ideali per rimpinguare i crediti o trovare carte speciali. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio di Gruppo: 1x Pacchetto giocatori misti rari (Scambiabile).. Le 4 Sfide da Completare. Ecco i dettagli di ogni singola sfida con i relativi requisiti e premi. Incontro Requisiti Chiave Premio Intermedio 1 – Juventus vs Roma Min. 1 gioc. Serie A, Min. 5 gioc. stessa Lega, Min. 3 rari, Valutaz.

