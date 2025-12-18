FC 26 SBC AGGIORNAMENTO | 10x 82+ Upgrade – Una pioggia di Rare Garantite!

Scopri la nuova SBC 10x 82+ Upgrade: un'opportunità imperdibile per potenziare la tua squadra! Trasforma giocatori di basso rating e carte TOTW in un pacchetto ricco di 10 Oro Rari con valutazione minima garantita di 82. Una pioggia di Rare garantite per rafforzare il tuo team e affrontare le sfide con maggiore solidità. Non lasciarti sfuggire questa occasione!

È disponibile la SBC 10x 82+ Upgrade, un ottimo modo per trasformare i tuoi giocatori di basso rating e una carta TOTW in un pacchetto corposo contenente ben 10 giocatori Oro Rari con valutazione minima garantita di 82. Durata: 26 giorni.. Ripetibile: Sì, 3 volte al giorno (Si riattiva ogni 24 ore).. Premio: 1x Pacchetto 10 giocatori oro rari 82+ (Non scambiabile).. I Requisiti della Sfida. Per ottenere il pacchetto, dovrai scambiare una singola rosa con i seguenti parametri: Rosa Richiesta Valutazione Minima Requisiti Chiave Singola Rosa 82 OVR Min. 1 giocatore TOTW (Squadra della Settimana) Analisi Veloce e Giudizio. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

