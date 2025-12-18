FC 26 Obiettivi Jolly invernali | Mac Allister EVO e Pacchetti a non finire!

Il Natale su Ultimate Team si anima con gli Obiettivi Jolly invernali FC 26. Mac Allister, EVO e i Pacchetti a non finire offrono emozioni quotidiane e sfide coinvolgenti. Il Daily Login premia la costanza, mentre il Crafting Upgrade mette alla prova la tua dedizione con 100 completamenti SBC, regalando premi di altissimo livello e rendendo il periodo festivo ancora più entusiasmante.

© Imiglioridififa.com - FC 26 Obiettivi Jolly invernali: Mac Allister, EVO e Pacchetti a non finire! Il periodo natalizio su Ultimate Team entra nel vivo con due obiettivi che lavorano in sinergia. Mentre il Daily Login ti premia per entrare ogni giorno, il Crafting Upgrade ti sfida a completare ben 100 volte la stessa SBC per ottenere premi di altissimo livello. 1. Perfezionamento Accesso Giornaliero Jolly invernali. Questo è l'obiettivo più urgente e importante da non dimenticare. Richiede il completamento della SBC "Accesso giornaliero" (solitamente richiede un solo giocatore bronzo). Durata: 15 giorni.. Premio Finale: Consumabile EVO Estetica (Non scambiabile).. Premi principali per traguardo:.

