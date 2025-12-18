Favino protagonista alla cerimonia d’apertura
Pierfrancesco Favino si prepara a essere uno dei protagonisti della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. Un evento di grande rilevanza che vedrà il noto attore italiano al centro dell’attenzione, simbolo di eccellenza e orgoglio nazionale. La sua partecipazione promette di rendere questa serata memorabile e ricca di emozioni.
Pierfrancesco Favino sarà uno dei protagonisti della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il prossimo 6 febbraio allo Stadio San Siro a Milano. Considerato tra i volti più autorevoli e rappresentativi del panorama cinematografico italiano e internazionale, avrà un ruolo centrale all’interno della Cerimonia, riconoscimento della sua capacità di incarnare lo spirito creativo e culturale italiano. La sua performance sarà un omaggio all’Armonia dei territori e al dialogo tra città e montagna attraverso l’interpretazione di un testo di grande forza evocativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
