faventia sales gli ultimi interventi ex cinema e chiesa sotto i ferri

Si avvicina alla conclusione la riqualificazione del complesso degli ex Salesiani in via San Giovanni Bosco a Faenza, che ha visto recenti interventi su un ex cinema e una chiesa. L’operazione trasforma questi spazi storici, portando nuova vita e funzionalità alla zona, preservando allo stesso tempo il patrimonio architettonico e culturale del quartiere.

Si avvia alla conclusione la riqualificazione del complesso degli ex Salesiani in via San Giovanni Bosco a Faenza. Entro la fine del prossimo anno infatti è prevista la fine dell’ultimo stralcio di lavori di rigenerazione che riguardano l’ex cinema-teatro e la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. Già oggi all’interno dei nuovi Salesiani si nota chiaramente l’imponente opera di rigenerazione che ha interessato gran parte dei 12mila metri quadrati e che dal 2013 ha progressivamente modernizzato, senza snaturarne le caratteristiche, gli spazi del complesso. Come ribadito ieri nel corso della conferenza di presentazione dell’ultimo stralcio dei lavori, "è rimasta intatta anche la vocazione formativa di quegli spazi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

