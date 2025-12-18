Londra premia La Cassa per il suo impegno nella sostenibilità bancaria, riconoscendo l’importanza di un approccio che va oltre i prodotti finanziari. Un’attenzione particolare è rivolta anche alla riduzione del divario retributivo e alla promozione della rappresentanza di genere, dimostrando come la responsabilità sociale sia parte integrante di una strategia bancaria moderna e innovativa.

Fare banca sostenibile. Londra premia La Cassa: "Attenta alle indicazioni"

Fare banca con grande attenzione alla sostenibilità che passa sia dai prodotti finanziari sia, anche, dalla riduzione del gap retributivo e di rappresentanza di genere. Una mission ben precisa quella del Gruppo La Cassa di Ravenna che ora viene riconosciuta da una prestigiosa agenzia di rating inglese. La Cassa di Ravenna Spa – a capo dell’omonimo Gruppo che include Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di prodotti e servizi – ha ottenuto il Corporate Standard Ethics Rating (SER) ‘EE’ e il Long Term Expected SER ‘EE’ dalla Standard Ethics di Londra, agenzia internazionale di rating indipendente sulla sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fare banca sostenibile. Londra premia La Cassa: Attenta alle indicazioni

