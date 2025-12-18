Fantaghirò torna in tv a Capodanno | la maratona completa per i millennial date e orari

Preparati a rivivere le emozioni di Fantaghirò: il classico cult torna in tv con una maratona speciale di Capodanno. Per i millennial nostalgici e non solo, Mediaset ha programmato questa maratona imperdibile sul canale Twenty Seven, tra la sera del 31 dicembre 2025 e la notte del 1 gennaio 2026. Un’occasione unica per salutare il nuovo anno con un tuffo nel passato e tanta magia.

Cari millennial, non è Natale senza Fantaghirò e anche per queste feste Mediaset vi accontenta con una maratona di Capodanno, programmata sul canale Twenty Seven (posizione 27 sul telecomando) che si terrà tra la sera del 31 dicembre 2025 e la notte del 1 gennaio 2026. Per brindare con Fantaghirò e Romualdo. Di seguito, gli orari e le date della programmazione di Fantaghirò, ufficializzati da Tv Sorrisi e Canzoni: Mercoledì 31 dicembre – ore 19.20: Fantaghirò. Mercoledì 31 dicembre – ore 21.50: Fantaghirò 2. Giovedì 1° gennaio – ore 00.00: Fantaghirò 3. Giovedì 1° gennaio – ore 2.00: Fantaghirò 4.

