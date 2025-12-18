Fano punta su una radio nazionale per la promozione del territorio

Fano sceglie una radio nazionale per valorizzare il proprio territorio, passando dalla semplice promozione a un approccio più strategico e misurabile. L’obiettivo è ottenere non solo visibilità, ma anche dati concreti e analisi approfondite sull’impatto degli eventi, segnando un nuovo modo di gestire e valutare le iniziative pubbliche. Un cambio di passo che punta a una comunicazione più efficace e basata su risultati tangibili.

© Ilrestodelcarlino.it - Fano punta su una radio nazionale per la promozione del territorio Dalla promozione alla misurazione. È il cambio di passo che il Comune di Fano prova a imprimere alla politica dei grandi eventi: non solo visibilità nazionale, ma anche dati, analisi e valutazione dell’impatto reale sul territorio. Il progetto è stato presentato in conferenza stampa ed è costruito su due pilastri: una collaborazione di comunicazione con RTL 102.5 e un lavoro scientifico di misurazione affidato all’ Università Politecnica delle Marche. L’accordo con l’emittente radiofonica nazionale è stato illustrato dall’assessore ai Grandi Eventi Alberto Santorelli, che ha spiegato come l’operazione nasca dalla consapevolezza di un limite finora irrisolto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: "Eccellenze del Territorio": nona edizione del Premio Nazionale Biesse Leggi anche: Lombardia, Fontana chiede lo stato di emergenza nazionale: "Oltre 70 sfollati nel solo territorio di Como” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Fano punta su una radio nazionale per la promozione del territorio. Fano punta su una radio nazionale per la promozione del territorio - È il cambio di passo che il Comune di Fano prova a imprimere alla politica dei grandi eventi: non solo visibilità nazionale, ma anche dati, analisi e valutazione del ... msn.com

Natale più presidiato a Fano: al via la collaborazione con la Polizia di Stato in pensione - È partita la collaborazione tra il Comune di Fano e l’Associazione nazionale della Polizia di Stato in pensione per raf ... msn.com

A Fano c’è l’hub dell’innovazione: «Un distretto evoluto nazionale» - FANO Una funzione di innovazione tecnologica proiettata nel mondo e un polo di occupazione qualificata e di sviluppo economico del territorio. corriereadriatico.it

29072022 - Fratelli d'Italia

Occhio alla Notizia. . Fano sceglie RTL 102.5 come radio partner per i Grandi Eventi 2026. Al via una nuova strategia di promozione tra comunicazione nazionale, analisi dei dati e un calendario che si apre con il Carnevale più dolce d’Italia. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.