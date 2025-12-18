La Corte d'appello di Milano ha confermato le condanne a quattro mesi per 13 militanti di estrema destra, condannati per aver eseguito il saluto romano durante il corteo in memoria di Sergio Ramelli. La decisione riafferma la posizione della giustizia contro gesti e simboli che richiamano ideologie di estrema destra, sottolineando l'importanza della memoria e del rispetto delle regole democratiche.

© Today.it - Fanno il saluto romano per ricordare Sergio Ramelli: condannati a quattro mesi

La Corte d'appello di Milano ha confermato quanto già stabilito in primo grado: 13 condanne a 4 mesi per i militanti di estrema destra che avevano fatto il saluto romano durante il corteo in memoria di Sergio Ramelli. Decine di persone si erano riunite il 29 aprile 2018 per ricordare l'esponente. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Saluto romano alla cerimonia per Sergio Ramelli, per la pg Bossi: un pericolo per l'ordinamento costituzionale

Leggi anche: Sergio Mattarella grazia quattro condannati: chi sono e i motivi dietro la decisione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il saluto di Papa Leone XIV ai promotori e agli artisti del Concerto di Natale - Dio si manifesta nelle piccole storie.

Saluto romano al corteo dell’estrema destra, primi identificati. Al vaglio della Digos i video e le targhe delle auto - Genova – I filmati della polizia scientifica, le riprese girate dai media presenti ma anche le targhe delle macchine con cui i militanti dell’ultradestra hanno utilizzato per venire a Genova. ilsecoloxix.it

Saluti romani per ricordare Sergio Ramelli: dalle finestre dei palazzi parte "Bella ciao" - Il "presente" in omaggio al militante missino morto cinquant'anni fa: mentre i neofascisti fanno il saluto romano da una finestra delle case di via Paladini parte "Bella ciao". ilgiorno.it

Maturandi fanno il saluto romano al liceo Malpighi di Roma - Una trentina di maturandi del liceo Malpighi di Roma si sono messi a petto nudo nel cortile dell'istituto e hanno fatto il saluto fascista. ansa.it

DIARIO DI UN TRAPEZISTA L'emozionante saluto del pubblico di #fermo al yermine dello spettacolo. Queste sono le grandi iniezioni di energia che ti fanno mettere da parte le amarezze per gli attacchi al nostro lavoro, e ti spingono a mettere in gioco per con - facebook.com facebook

Un tifoso del Maccabi Tel Aviv fa il saluto nazista. Come è possibile che, dopo 80 anni, un israeliano possa prendere a calci la storia e la memoria delle vittime dei campi di concentramento Come è possibile x.com