FAMME SAPE UN INNO OLTRE LA VITA
Famme Sape, un inno esoterico che trascende la vita, nasce dall’unione di tre menti creative. Presentato ufficialmente il 18 dicembre al caffè letterario di Napoli, questa opera rappresenta un viaggio tra mistero e spiritualità, invitando all’ascolto e alla riflessione. Un capolavoro che supera i confini del tempo, lasciando un’impronta indelebile nell’anima di chi lo ascolta.
ESCE “Famme sape” un inno esoterico che va oltre la vita. Il capolavoro firmato a 6 mani è stato presentato ufficialmente il 18 dicembre alle 18 al caffè letterario di Napoli. Il lavoro con testi di Bruno Lanza e Alessandra Murolo su musiche di Sasà Mendoza colpisce subito per l’intensità della interpretazione di Romeo Barbaro (il re della tammorra) la stessa Alessandra ed uno straordinario Mendoza. L’etichetta discografica “suono libero “ha veramente fatto centro assemblando musicisti del calibro di Michele Signore, Carlo Avitabile, Mimmo Maglionico Enzo Cascella, Mario Sellitto. Tutti sul pezzo con una intensità impareggiabile. 🔗 Leggi su Parlami.eu
