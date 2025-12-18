Famiglie il Pd | Detrazioni per i figli a carico? Il beneficio mensile sarebbe inferiore ai 7 euro

Il dibattito sulle detrazioni per i figli a carico si scalda, con il Pd che sottolinea come il beneficio mensile potrebbe risultare inferiore a 7 euro. La questione, posta all’attenzione attraverso mozioni in Consiglio comunale e in Assemblea Legislativa, riguarda il cosiddetto ‘quoziente famiglia’ e le proposte per sostenere le famiglie. Una questione che coinvolge direttamente il benessere delle famiglie e le politiche di supporto sociale.

Famiglie, la proposta: "Detrazione di 48 euro a livello comunale e 120 a livello regionale per ogni figlio" - Il consigliere comunale e regionale Pietro Vignali e la consigliera regionale dell'Intergruppo sulla Natalità hanno presentato l'iniziativa, insieme a Missione Parma e a Alfredo Caltabiano, Presidente ... parmatoday.it

Detrazioni per i familiari a carico, cosa cambia per il 2025 e quali sono - Alla luce delle novità introdotte dal legislatore, scopriamo come devono essere gestire correttamente le detrazioni per i familiari a carico ... quifinanza.it

@follower L’intesa conferma l’esenzione dall’addizionale Irpef per i redditi più bassi e introduce nuove detrazioni fiscali. Stanziate risorse a sostegno di lavoratori e famiglie ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca - facebook.com facebook

