Famiglie il Pd | Detrazioni per i figli a carico? Il beneficio mensile sarebbe inferiore ai 7 euro
Il dibattito sulle detrazioni per i figli a carico si scalda, con il Pd che sottolinea come il beneficio mensile potrebbe risultare inferiore a 7 euro. La questione, posta all’attenzione attraverso mozioni in Consiglio comunale e in Assemblea Legislativa, riguarda il cosiddetto ‘quoziente famiglia’ e le proposte per sostenere le famiglie. Una questione che coinvolge direttamente il benessere delle famiglie e le politiche di supporto sociale.
Dopo la presentazione delle mozioni, che verranno presentate in Consiglio comunale dal gruppo Vignali e in Assemblea Legislativa dalla consigliera Elena Ugolini in merito al cosidetto ‘quoziente famiglia’, con la proposta di introdurre detrazioni per ogni figlio a carico, interviene il Pd di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
