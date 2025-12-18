Famiglia nel bosco parla l’avvocato Femminella | Troppe notizie sbagliate anche da figure istituzionali VIDEO

L’avvocato Femminella affronta la situazione nel bosco, sottolineando come molte informazioni errate circolino anche tra figure istituzionali. Con chiarezza e determinazione, ha annunciato che sono stati forniti tutti gli elementi necessari per risolvere le criticità, ora in attesa di sviluppi. Una testimonianza importante per fare luce su una vicenda complessa e delicata.

© Chietitoday.it - Famiglia nel bosco, parla l'avvocato Femminella: "Troppe notizie sbagliate anche da figure istituzionali" [VIDEO] "Troppe notizie sbagliate anche da figure istituzionali. Abbiamo fornito elementi per eliminare le problematiche, ora siamo in attesa. È auspicabile si risolva prima di Natale", a parlare ai microfoni di 'Storie italiane' su Rai1 è l'avvocato di Chieti Marco Femminella, legale della famiglia che.

