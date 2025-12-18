Famiglia nel bosco l’esperto avverte | tutelare i minori senza spezzare legami familiari

Nel cuore del bosco, la tutela dei minori si confronta con valori familiari profondi. L’esperto Gian Luca Bellisario sottolinea l’importanza di preservare legami affettivi, promuovendo interventi equilibrati e graduali. Un’analisi che invita a riflettere sulla delicatezza delle decisioni, dove il benessere dei bambini e il rispetto delle relazioni familiari devono camminare di pari passo.

Chieti - Lo psicopedagogista Gian Luca Bellisario analizza il caso dei tre bambini allontanati a Palmoli, richiamando equilibrio, contesto educativo e gradualità degli interventi previsti dall’ordinamento. Nel dibattito sul caso della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, con tre bambini allontanati dai genitori e collocati in una struttura protetta a Vasto su decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, interviene lo psicopedagogista Gian Luca Bellisario, offrendo una lettura centrata sugli aspetti educativi, relazionali e normativi della vicenda. Secondo Bellisario, l’osservazione secondo cui una bambina di otto anni saprebbe scrivere soltanto il proprio nome rappresenta un dato che va certamente considerato, ma che non può essere interpretato in modo isolato. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

