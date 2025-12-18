Famiglia nel bosco l’avvocato rompe il silenzio | troppe ricostruzioni errate sul caso

L’avvocato Marco Femminella interviene in tv sulla vicenda di Palmoli, denunciando ricostruzioni errate e informazioni fuorvianti sul caso Chieti. Con fermezza, auspica una soluzione rapida, nel rispetto della giustizia e della riservatezza, sottolineando l’importanza di fatti accurati e di un approccio equilibrato. La famiglia nel bosco osserva con attenzione, sperando in un esito giusto e condiviso.

Sulla vicenda della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli interviene l'avvocato Marco Femminella, legale incaricato della difesa, che esprime forte preoccupazione per la diffusione di notizie inesatte e ricostruzioni fuorvianti circolate nelle ultime settimane. L'avvocato ha affidato le sue dichiarazioni alla trasmissione "Storie Italiane" su Rai1, condotta da Eleonora Daniele, sottolineando la necessità di riportare il dibattito su un piano di equilibrio, verità e rispetto istituzionale.

