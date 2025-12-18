Famiglia nel bosco il sindaco di Palmoli | Se dovesse arrivare un responso positivo dal tribunale vorremmo organizzare una festa

Il sindaco di Palmoli esprime entusiasmo e speranza, annunciando l’intenzione di celebrare un lieto evento qualora il tribunale dia esito positivo. La famiglia nel bosco rappresenta simbolicamente il ritorno e la rinascita, e l’amministrazione comunale si prepara a condividere questo momento di gioia con la comunità, pianificando una festa di bentornati che rafforzi i legami e il senso di appartenenza.

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli: "Se dovesse arrivare un responso positivo dal tribunale, vorremmo organizzare una festa" "Se dovesse arrivare un responso positivo dal tribunale, vorremmo organizzare una festa di bentornati. Nella nuova casa". A Palmoli (Chieti) c'è voglia di festeggiare il Natale con tutta la famiglia del bosco riunita: Nathan, Catherine e i tre fratellini. Il sindaco Giuseppe Masciulli è pronto a organizzare una festa nella nuova casa messa a disposizione da un privato, non appena la corte d'Appello dell'Aquila si sarà pronunciata sul ricongiungimento. Che però potrebbe tardare, visto che la corte ha tempo fino al 27 gennaio per esprimersi.

