Famiglia nel bosco abitanti Palmoli in protesta | I bimbi devono tornare a casa avv Femminella | Giudici ascoltino i 3 minori - VIDEO

La comunità di Palmoli si mobilita in difesa dei minori, chiedendo il loro ritorno a casa e una maggiore attenzione da parte dei giudici. Gli abitanti esprimono il loro disappunto, mentre gli avvocati Solinas e Femminella insistono sulla necessità di ascoltare le voci dei bambini, considerandoli protagonisti delle decisioni che li riguardano. Un video documenta le tensioni e le richieste di questa protesta sentita e determinata.

© Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, abitanti Palmoli in protesta: "I bimbi devono tornare a casa", avv Femminella: "Giudici ascoltino i 3 minori" - VIDEO La comunità chiede che i minori tornino a casa, mentre gli avvocati Solinas e Femminella chiedono che venga finalmente ascoltata la loro voce: "I giudici devono sentire ciò che hanno da dire i bambini" Gli abitanti del paese Palmoli, durante un'intervista, hanno dichiarato di essere contrari.

