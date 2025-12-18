Famiglia nel bosco abitanti Palmoli in protesta | I bimbi devono tornare a casa avv Femminella | Giudici ascoltino i 3 minori - VIDEO

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Palmoli si mobilita in difesa dei minori, chiedendo il loro ritorno a casa e una maggiore attenzione da parte dei giudici. Gli abitanti esprimono il loro disappunto, mentre gli avvocati Solinas e Femminella insistono sulla necessità di ascoltare le voci dei bambini, considerandoli protagonisti delle decisioni che li riguardano. Un video documenta le tensioni e le richieste di questa protesta sentita e determinata.

famiglia nel bosco abitanti palmoli in protesta i bimbi devono tornare a casa avv femminella giudici ascoltino i 3 minori video

© Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, abitanti Palmoli in protesta: “I bimbi devono tornare a casa”, avv Femminella: “Giudici ascoltino i 3 minori” - VIDEO

La comunità chiede che i minori tornino a casa, mentre gli avvocati Solinas e Femminella chiedono che venga finalmente ascoltata la loro voce: "I giudici devono sentire ciò che hanno da dire i bambini" Gli abitanti del paese Palmoli, durante un’intervista, hanno dichiarato di essere contrari. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Leggi anche: Famiglia del bosco a Chieti, i genitori disperati. Il papà Nathan: «Mia moglie e i bimbi potrebbero tornare in Australia»

Leggi anche: Famiglia del bosco a Chieti, il papà Nathan: «Mia moglie e i bimbi potrebbero tornare in Australia». Meloni valuta invio ispettori

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Famiglia nel bosco, il Comune di Palmoli spende 244 euro al giorno per mantenere la madre e i tre figli; Famiglia nel bosco: domani si deciderà se i figli potranno tornare a casa; Briatore ‘chiama’ la famiglia nel bosco: “Vi aiuto a pagare i lavori”. E Al Bano: “Venite a Cellino, vi ospito io”; Famiglia bosco, l'audio di Catherine agli amici: «La verità verrà fuori». I bambini potrebbero essere affidati alla zia.

famiglia bosco abitanti palmoliFamiglia nel bosco/ Sindaco Palmoli perplesso: “Risolte le criticità, perchè manca il ricongiungimento?” - Il giallo della famiglia nel bosco a Storie Italiane con le nuove dichiarazioni del sindaco di Palmoli: scopriamo che cosa è emerso ... ilsussidiario.net

famiglia bosco abitanti palmoliFamiglia nel bosco/ Sindaco Palmoli: “Ricongiungimento è vicino, risolti tutti i problemi” - Il caso della famiglia nel bosco stamane a Storie Italiane con le parole del sindaco di Palmoli, che ha aggiornato la vicenda: le sue parole ... ilsussidiario.net

Famiglia nel bosco, Valditara: “Faremo nostre valutazioni, ma il Ministero si attiene alle certificazioni scolastiche ufficiali” - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto oggi a Milano sul caso della famiglia del bosco, dopo le dichiarazioni della tutrice dei bambini secondo cui la più grande sa ... orizzontescuola.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.