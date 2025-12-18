Falsi lingotti d’oro a Nerviano la possibile truffa si trasforma in trappola
A Nerviano, un tentativo di truffa con falsi lingotti d’oro si è trasformato in un’operazione dei carabinieri. Dopo l’acquisto sospetto, il truffatore è stato scoperto e arrestato, prevenendo ulteriori inganni. Un episodio che mette in luce i rischi di acquisti fraudolenti e l’importanza della vigilanza nel settore.
Prima l’acquisto, poi il sospetto e infine la trappola fatta scattare insieme ai carabinieri. È così che un truffatore è stato scoperto e fermato dopo aver tentato di vendere lingotti d’oro completamente falsi. L’indagine è partita dalla denuncia di un cittadino che, convinto di aver concluso un affare vantaggioso, aveva acquistato alcuni lingotti rivelatisi poi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
