Fallout 2 | nuova stagione nuove follie
La saga di Fallout torna con una nuova stagione, portando nuove avventure e follie post-apocalittiche. La guerra, immutabile e devastante, continua a plasmare un mondo in rovina, offrendo ai fan un’esperienza coinvolgente e ricca di sorprese. Preparati a immergerti nuovamente in un universo senza tempo, dove ogni decisione può cambiare il destino di un mondo in balia della distruzione.
La guerra. La guerra non cambia mai. Con questa semplice frase, Fallout è diventato uno dei franchise più amati e conosciuti al mondo. Chiaramente c’è molto altro e non soltanto una bella e profonda citazione. C’è il delizioso e riconoscibile stile retrofuturistico, c’è quel piglio ironico e sagace grazie alle canzoni dei grandi cantanti anni’50 e alle battute taglienti dei personaggi. Ci sarebbero anche l’azione sfrenata e gli orrendi mostri mutanti che abitano le terre devastate del pianeta. E poi si torna lì. A quel sentimento, quell’idea che nonostante il divertimento, nonostante i toni scanzonati, la guerra è atroce e più il tempo passa, una cosa resterà sempre certa. 🔗 Leggi su Screenworld.it
