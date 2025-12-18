Falciati sulle strisce pedonali in due finiscono in ospedale

Una mattinata di paura a Udine, dove una coppia di coniugi è stata investita sulle strisce pedonali in viale della Vittoria. L’incidente, avvenuto giovedì 18 dicembre, ha richiesto l’intervento dei soccorritori e ha messo in allerta la comunità locale. Un episodio che ricorda l’importanza di rispettare le regole della strada e di prestare attenzione mentre si attraversa.

Attimi di paura nella mattinata di oggi, giovedì 18 dicembre, in viale della Vittoria, a Udine. Una coppia di coniugi sono stati investiti mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. L'incidente si è verificato intorno alle 9.35. Quando una donna di 39 anni, al volante di un'auto.

