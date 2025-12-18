Faicchio consegnati ai bambini del reparto pediatrico del San Pio i doni del ChristmasLab

Il Natale si fa ancora più speciale a Benevento, grazie all'impegno del Forum dei Giovani e dell’Amministrazione Comunale di Faicchio. Con gesti di solidarietà, hanno portato sorrisi e doni ai piccoli pazienti del reparto pediatrico dell’ospedale “San Pio”. Un’iniziativa che dimostra come il cuore possa trasformare semplici lavoretti in autentici momenti di gioia e speranza.

