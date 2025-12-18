Faccio un dono a voi donne e alla pazienza che avete quando tu maschio hai la prostata infiammata

Zalone torna con il suo stile irriverente e sorprendente, pronto a conquistare il pubblico con il suo nuovo film, Buen Camino, in uscita il 25 dicembre. Un regalo natalizio che promette risate e riflessioni, con la sua inconfondibile comicità. Preparatevi a un viaggio tra ironia e divertimento, in un'occasione speciale che non mancherà di sorprendere e intrattenere.

© Iodonna.it - «Faccio un dono a voi donne, e alla pazienza che avete quando tu maschio hai... la prostata infiammata» C hecco Zalone ha già servito il suo regalo di Natale più irriverente a reti unificate per anticipare l'uscita nelle sale, il prossimo 25 dicembre, del suo nuovo attesissimo film Buen Camino. Alle 21 in punto, il comico ha interrotto la normale programmazione Mediaset per lanciare il videoclip di Prostata Inflamada, una parodia esilarante dal ritmo latino su uno dei temi più delicati per la sfera maschile. Più che un semplice promo, è stato un vero e proprio «messaggio alla nazione» in cui Zalone, con il suo inconfondibile stile, ha giocato a fare il verso alle istituzioni per annunciare il suo ritorno al cinema.

