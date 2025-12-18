Fabrizio Corona alla guerra del ‘MeToo’ | C’è un metodo Signorini al Grande Fratello Il giornalista | ci penseranno i miei avvocati

Fabrizio Corona scende in campo nella polemica sul fenomeno #MeToo, accusando Alfonso Signorini di adottare metodi discutibili per entrare nel Grande Fratello. Tra accuse e difese, il giornalista Mediaset preferisce affidarsi ai suoi legali, mentre il dibattito si infiamma sulla presunta

Roma – Alfonso Signorini come Harvey Weinstein? Il "sistema" per un posto al Grande Fratello (entri se vieni a letto con me) svelato come versione nostrana del #MeeToo? Fabrizio Corona accusa e al solito non la tocca piano, il giornalista Mediaset rompe il silenzio solo per dire che mette tutto in mano ai suoi legali. Fabrizio Corona: 500 persone coinvolte a partire dal caso zero di Antonio Medugno. Terreno scivolosissimo, proprio come quello del fiume dove adesso in tanti confessano di essersi fermati ad aspettare il cadavere eccellente. Nell'ultima puntata di Falsissimo, lunedì scorso sul suo canale YouTube, l'ex re dei paparazzi aveva lanciato la bomba: il "metodo Signorini".

