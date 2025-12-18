Fabi Livorno i bancari | Rischio crollo soffitti e presenza amianto in luoghi lavoro

I bancari di Fabi Livorno esprimono preoccupazioni riguardo alle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, segnalando rischi di crollo dei soffitti, presenza di amianto e problemi con i sistemi di riscaldamento e climatizzazione. Questi segnali evidenziano l’urgenza di interventi per garantire ambienti più sicuri e salubri per i lavoratori, tutelando la loro salute e integrità.

LIVORNO – Rischio crollo soffitti, locali con presenza di amianto e malfunzionamento sistemi di riscaldamento e climatizzazione nei luoghi di lavoro. E' la denuncia di Fabi Livorno, Federazione autonoma bancari italiani, associazione dei sindacati autonomi bancari d'Italia. Fabi Livorno, coordinatrice provinciale Marina Baule, rende noto che nel corso dell'ultimo direttivo "sono emerse fra le altre tematiche, varie criticità comuni a diversi istituti". "Alcuni dirigenti segnalano che tuttora diverse UO evidenziano serie problematiche di ordine strutturale e ambientale che mettono a rischio la salute stessa dei lavoratori.

