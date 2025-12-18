Fabbrico condannato per estorsione finisce in carcere

Un uomo di 32 anni, condannato per estorsione commessa nel 2023 nel Casertano, è stato arrestato e trasferito in carcere a Reggio Emilia. La sentenza, emessa dal giudice, prevede cinque anni di reclusione, una multa di quattromila euro e l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. L’arresto si inserisce in un’operazione di giustizia volta a contrastare i reati di natura estorsiva nella regione.

© Ilrestodelcarlino.it - Fabbrico, condannato per estorsione finisce in carcere Fabbrico (Reggio Emilia), 18 dicembre 2025 - Accusato e condannato di estorsioni avvenute nel 2023 nel Casertano, un uomo di 32 anni è stato portato in carcere a Reggio per espiare la pena detentiva, decisa dal giudice per un totale di cinque anni di reclusione e quattromila euro di multa, con l'aggiunta dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. A eseguire l'arresto sono stati i carabinieri di Fabbrico, il paese dove il condannato risiede. E' finito a processo per la richiesta di pizzo in alcuni cantieri a Sant'Irpino, nel Casertano, con minacce a operai e imprenditori: "Dovete pagare, altrimenti non continuerete i lavori", il tono delle loro minacce.

