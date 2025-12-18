F1 l’ex Ferrari attacca Hamilton | che frecciatina al campione britannico

Un ex pilota Ferrari lancia una frecciatina a Lewis Hamilton, criticando la comunicazione tra il campione britannico e il suo ingegnere Riccardo Adami. Le parole dell’ex driver riaccendono il dibattito sulla gestione strategica dei team in Formula 1, sollevando attenzione sulle dinamiche interne e sulle scelte comunicative dei protagonisti del Circus.

L’ex pilota della Ferrari bacchetta Lewis Hamilton: c’entra la comunicazione tra il campione britannico e l’ingegnere Riccardo Adami. Rubens Barrichello ha deciso di intervenire su un tema sempre più centrale in Formula 1: il peso delle comunicazioni via team radio. L’ex pilota brasiliano ha commentato alcuni scambi tra Lewis Hamilton e il suo ingegnere di . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Classifica Mondiale costruttori F1 2025: Ferrari al quarto posto, McLaren campione

Leggi anche: Classifica Mondiale costruttori F1 2025: Ferrari scivola al quarto posto, McLaren campione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Montezemolo stronca la Ferrari F1: “Non c’è una leadership, manca un’anima. Tanti proclami, zero vittorie” - Luca Cordero di Montezemolo, storico ex presidente della Ferrari F1, ha approfittato dell'anteprima del documentario "Luca: Seeing Red" al festival Visioni dal Mondo 2025 per ... fanpage.it

Pagelle F1, Gp Baku: Verstappen mangiafuoco (67); Sainz sbollito (9), Ferrari e Piastri 0; Leclerc stre-gatto (5,5) - Le fiamme nel Gp di F1 edizione 2025 hanno scottato — e non poco — la McLaren abituata a dominare e hanno bruciato le ... corriere.it

Leclerc scopre la classifica F1 mentre è in TV e manda un messaggio alla Ferrari: “Ora o mai più” - Il monegasco manda un messaggio chiaro al team: il 2026 è ora o mai più. fanpage.it