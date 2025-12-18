Ex sindaco di Folignano Pasquale Allevi morto a 66 anni dopo malore improvviso mentre giocava a padel ha battuto la testa contro un palo
L'ex sindaco di Folignano, Pasquale Allevi, è tragicamente scomparso a 66 anni a causa di un malore improvviso durante una partita di padel. Mentre rincorreva la pallina, avrebbe perso il controllo e si sarebbe schiantato contro un palo della recinzione, battendo violentemente la testa. Un dramma che ha sconvolto la comunità, lasciando un vuoto incolmabile.
Allevi stava rincorrendo la pallina quando dopo esser stato probabilmente colpito da un malore improvviso, si è schiantato di testa con forza contro il palo della recinzione L'ex sindaco di Folignano Pasquale Allevi è morto mentre giocava a padel, dopo aver battuto la testa contro il palo del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
