Ex sindaco di Folignano Pasquale Allevi morto a 66 anni dopo malore improvviso mentre giocava a padel ha battuto la testa contro un palo

L'ex sindaco di Folignano, Pasquale Allevi, è tragicamente scomparso a 66 anni a causa di un malore improvviso durante una partita di padel. Mentre rincorreva la pallina, avrebbe perso il controllo e si sarebbe schiantato contro un palo della recinzione, battendo violentemente la testa. Un dramma che ha sconvolto la comunità, lasciando un vuoto incolmabile.

© Ilgiornaleditalia.it - Ex sindaco di Folignano Pasquale Allevi morto a 66 anni "dopo malore improvviso" mentre giocava a padel, ha battuto la testa contro un palo Allevi stava rincorrendo la pallina quando dopo esser stato probabilmente colpito da un malore improvviso, si è schiantato di testa con forza contro il palo della recinzione L'ex sindaco di Folignano Pasquale Allevi è morto mentre giocava a padel, dopo aver battuto la testa contro il palo del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it Leggi anche: Tragedia durante una partita di padel: muore a 66 anni Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano Leggi anche: Batte la testa mentre gioca a padel e muore: Ascoli in lutto per l'ex sindaco di Folignano Allevi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pasquale Allevi ex sindaco di Folignano morto mentre gioca a padel, ha battuto la testa contro la parete; Malore mentre gioca a padel, l’ex sindaco Allevi cade sbattendo contro una porta del campo e muore; Muore mentre gioca a padel ad Ancarano l'ex sindaco di Folignano Pasquale Allevi; Ex sindaco Pasquale Allevi muore dopo aver battuto la testa giocando a padel. Malore mentre gioca a padel, l’ex sindaco Allevi cade sbattendo contro una porta del campo e muore - Una partita di padel tra amici, come tante altre, si è trasformata in una tragedia che ha scosso profondamente l’intero Piceno. corriereadriatico.it

Ex sindaco di Folignano muore a 66 anni: Pasquale Allevi vittima di un tragico incidente sul campo di padel - Lutto nella provincia di Ascoli Piceno: l’ex sindaco e medico Pasquale Allevi muore durante una partita di padel ad Ancarano. notizie.it

Folignano - Morte di Pasquale Allevi: il decesso per arresto cardiaco - Non verrà eseguita l’autopsia sul corpo del dottor Pasquale Allevi, ex sindaco 66enne titolare a Villa Pigna del poliambulatorio Pianeta Salute. veratv.it

Un grave lutto ha colpito la provincia di Ascoli Piceno. È venuto a mancare a 66 anni Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano. Allevi si trovava ad Ancarano, nel Teramano, dove stava giocando a padel con alcuni amici. Durante una fase di gioco ha urtato v - facebook.com facebook

Addio a Pasquale Allevi, l’ex sindaco di Folignano è morto all’età di 66 anni x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.