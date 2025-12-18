Ex Scuderie di Maria Luigia | il cantiere si racconta con cartelloni interattivi
Le ex Scuderie di Maria Luigia si trasformano in uno spazio di narrazione interattiva grazie ai cartelloni realizzati dagli studenti del liceo artistico
Sono stati posizionati all’esterno delle ex Scuderie di Maria Luigia i cartelloni interattivi realizzati dagli studenti della classe quinta dell’indirizzo Grafica del liceo artistico "Bruno Cassinari" di Piacenza, nell’ambito del progetto "Il cantiere racconta". L’iniziativa, ideata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Piacenza a Parigi per presentare la riqualificazione di Piazza Casali e delle ex Scuderie di Maria Luigia
Leggi anche: Imbrattata di nero la panchina dedicata a Maria Luigia Borrelli
72enne aggredita e rapinata in via Dante Alighieri a Piacenza; Bilancio, il centrodestra alla Giunta: «La lista delle cose fatte è scarna».
Ex Scuderie di Maria Luigia: il cantiere si racconta con cartelloni interattivi - Posizionati all’esterno dell’edificio i pannelli "parlanti" realizzati dagli studenti del liceo artistico Cassinari ... ilpiacenza.it
Per il cantiere delle ex scuderie i “cartelli parlanti” degli studenti del Cassinari - Sono stati realizzati dagli studenti della classe quinta indirizzo Grafica del liceo artistico Cassinari i cartelloni interattivi delle ex Scuderie di ... piacenzasera.it
Concerto di musica corale – Scuderie Farnese Domenica 21 dicembre, alle ore 17:00, le Scuderie Farnese ospitano il concerto della Corale Polifonica “In Hymnis et Canticis” di Caprarola, con la partecipazione del Coro “Santa Maria” di Corchiano e del Cor - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.