Ex Scuderie di Maria Luigia | il cantiere si racconta con cartelloni interattivi

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ex Scuderie di Maria Luigia si trasformano in uno spazio di narrazione interattiva grazie ai cartelloni realizzati dagli studenti del liceo artistico

ex scuderie di maria luigia il cantiere si racconta con cartelloni interattivi

© Ilpiacenza.it - Ex Scuderie di Maria Luigia: il cantiere si racconta con cartelloni interattivi

Sono stati posizionati all’esterno delle ex Scuderie di Maria Luigia i cartelloni interattivi realizzati dagli studenti della classe quinta dell’indirizzo Grafica del liceo artistico "Bruno Cassinari" di Piacenza, nell’ambito del progetto "Il cantiere racconta". L’iniziativa, ideata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Piacenza a Parigi per presentare la riqualificazione di Piazza Casali e delle ex Scuderie di Maria Luigia

Leggi anche: Imbrattata di nero la panchina dedicata a Maria Luigia Borrelli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

72enne aggredita e rapinata in via Dante Alighieri a Piacenza; Bilancio, il centrodestra alla Giunta: «La lista delle cose fatte è scarna».

ex scuderie maria luigiaEx Scuderie di Maria Luigia: il cantiere si racconta con cartelloni interattivi - Posizionati all’esterno dell’edificio i pannelli "parlanti" realizzati dagli studenti del liceo artistico Cassinari ... ilpiacenza.it

Per il cantiere delle ex scuderie i “cartelli parlanti” degli studenti del Cassinari - Sono stati realizzati dagli studenti della classe quinta indirizzo Grafica del liceo artistico Cassinari i cartelloni interattivi delle ex Scuderie di ... piacenzasera.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.