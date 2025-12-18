Ex-Otago | Marassi live
Ci sono luoghi che non sono solo luoghi. Sono radici e ricordi, storie e sentimenti, rabbia e amore, frustrazioni e malinconie. Se questi luoghi entrano nei dischi, questi non sono più “solo” dischi. Sono canzoni che raccontano un momento storico e sociale, un ideale, un modo di intendere la vita. Marassi degli Ex-Otago è tutto questo: un album iconico e generazionale, straordinariamente specifico e incredibilmente universale, che nel 2026 compie dieci anni ma che è più vivo e attuale che mai. Un disco che ha cambiato la vita e consacrato la carriera della band genovese, tra le capostipiti dell’indie italiano. 🔗 Leggi su Funweek.it
Leggi anche: "Ex Otago", Marassi live all'Alcazar
Leggi anche: Ex-Otago: Marassi compie dieci anni e torna nei club prima del grande live a Genova
Ex Otago, Marassi live all'Alcazar; Ex-Otago: Marassi compie dieci anni e torna nei club prima del grande live a Genova; Ex-Otago, per i 10 anni dell'album Marassi tour nei piccoli club da gennaio; Ex Otago Marassi live all' Alcazar.
Ex-Otago: Marassi live - Un tour che parte dalla loro Genova il 13 gennaio 2026 al Crazy Bull e prosegue sino al 24 a Conversano (BA ... funweek.it
Ex-Otago, per i 10 anni dell'album Marassi tour nei piccoli club da gennaio - Otago compie 10 anni nel 2026. ansa.it
Ex-Otago: per i 10 anni di “Marassi” un tour nei piccoli club da gennaio, già sold out - Sono radici e ricordi, storie e sentimenti, rabbia e amore, frustrazioni e malinconie. lopinionista.it
Ex Otago - Marassi Torino
Gli Ex-Otago celebrano dieci anni dall’uscita di “Marassi” tornando a suonare nei piccoli club, proprio dove hanno mosso i primi passi. Il tour parte da Genova il 13 gennaio al Crazy Bull, poi tocca Torino al Cap 10100 il 14, Milano all’Arci Bellezza il 15, Bologn - facebook.com facebook
Per festeggiarne il decennale dell'album Marassi, gli Ex-Otago lo riportano nei piccoli club, dove tutto è iniziato... #ExOtago #Marassi x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.