Ex Milan Thiago Silva saluta il Fluminense | I momenti insieme resteranno eterni

Thiago Silva, ex Milan, saluta il Fluminense con un messaggio pieno di emozione e gratitudine. Dopo aver disputato la sua ultima partita con il club brasiliano, il difensore condivide sui social un ricordo indelebile dei momenti vissuti. Un addio carico di sentimento, che testimonia l’affetto e la stima reciproca tra il calciatore e la squadra, lasciando un segno speciale nel suo percorso professionale.

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Thiago Silva saluta il Fluminense: "I momenti insieme resteranno eterni" L''ex calciatore del Milan Thiago Silva, pochi giorni fa, ha giocato la sua ultima partita al Fluminense: il lungo post sui social del brasiliano.

Thiago Silva rescinde il contratto con il Fluminense: per l’ex Milan un futuro in Europa - Si dividono le strade di Thiago Silva e del Fluminense: la società brasiliana ha annunciato la risoluzione del contratto del giocatore 41enne con sei mesi ... msn.com

Milan, il dilemma di Thiago Silva dopo l'addio alla Fluminense. Il retroscena su Zirkzee e la virata su Fullkrug - Il Milan vuole farsi trovare pronto alla riapertura del mercato: perché è stato mollato Zirkzee per Fullkrug e cosa ostacola il ritorno di Thiago Silva. sport.virgilio.it

THIAGO SILVA DICE UFFICIALMENTE ADDIO AL FLUMINENSE Attraverso un post sul suo profilo X, il difensore brasiliano saluta la sua ormai ex squadra Le porte del Milan sono sempre state aperte, oggi più che mai... Sarai sempre il benvenuto T facebook

#ThiagoSilva è ufficialmente libero. Il sogno è il #Milan: le ultime di #calciomercato #SempreMilan x.com

