Ex fonderie Bastianelli è cambiata la proprietà Il cantiere per le nuove residenze riparte a gennaio 2026

Le ex fonderie Bastianelli a San Lorenzo cambiano volto: la nuova proprietà, formata da Guber Banca e Tyche Bank, ha acquisito l'area dalla Sabelli Trading in liquidazione. Con il cantiere per le nuove residenze che riparte a gennaio 2026, si apre un capitolo di rinnovamento e sviluppo in questa storica zona, segnando un importante passo avanti nel progetto di riqualificazione e valorizzazione.

L'area delle ex fonderie Bastianelli a San Lorenzo ha una nuova proprietà. Ad acquisire tutto dalla Sabelli Trading Srl, società in liquidazione giudiziale, è stata Guber Banca insieme a Tyche Bank. Le ex fonderie Bastianelli all'astaIl cantiere per la costruzione di nuove palazzine residenziali.

