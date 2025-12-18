ex cattoi e lido palace le sentenze fanno esultare signoretti e hager

Ex Cattoi e Lido Palace, due importanti progetti, hanno visto finalmente le sentenze definitive, portando gioia e soddisfazione a Signoretti e Hager. Paolo Signoretti e Heinz Peter Hager condividono con entusiasmo la conclusione di due contenziosi giudiziari che segneranno un nuovo capitolo nei loro sviluppi.

