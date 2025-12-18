Ex Bankitalia sede di Finservice si trasforma in un nuovo centro di competenze dedicato alle imprese. Con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico, Guido Rovesta, presidente del Gruppo Finservice di Mantova, illustra le motivazioni dietro l’acquisizione di Palazzo Vitelloni a Ravenna, un'iniziativa che promette di rafforzare il tessuto imprenditoriale locale e creare nuove opportunità di crescita.

© Ilrestodelcarlino.it - Ex Bankitalia sede di Finservice: "Diamo supporto alle imprese. Siamo qui per generare sviluppo"

Nasce a Ravenna un nuovo polo di competenze per far crescere le imprese. Guido Rovesta, presidente del Gruppo Finservice di Mantova, spiega le ragioni che lo hanno portato ad acquisire palazzo Vitelloni a Ravenna. Rovesta, cosa ha spinto Finservice ad acquistare Palazzo Vitelloni? "È una scelta che ha un valore sia simbolico che strategico. A Mantova, nel 2016, abbiamo acquisito l’ex filiale locale della Banca d’Italia e l’abbiamo trasformata nel nostro quartier generale. Oggi replichiamo quel modello a Ravenna: dare nuova vita a un immobile storico, restituendogli una funzione attiva e contemporanea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

