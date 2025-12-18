Ex avvocato di John Galliano condannato per furto di fondi allo stilista

Un ex avvocato di John Galliano, noto stilista, è stato condannato per aver sottratto 856.000 euro, violando la fiducia del suo cliente. La vicenda, che coinvolge anche Stéphane Zerbib, evidenzia quanto possa essere delicato e complesso il rapporto tra professionista e cliente, soprattutto in ambiti di grande prestigio e responsabilità. Un caso che riaccende l’attenzione sulla tutela delle risorse e sull’etica professionale nel mondo legale e della moda.

© Metropolitanmagazine.it - Ex avvocato di John Galliano condannato per furto di fondi allo stilista Stéphane Zerbib, l'ex avvocato del celebre stilista John Galliano, è stato condannato. Le accuse sono violazione della fiducia e per sottrazione di 856.500 euro tra il 2008 e il 2011, oltre all'utilizzo di documenti falsi. Il designer aveva già sporto denuncia contro il suo ex avvocato nell'aprile 2011. Lo aveva accusato di avergli sottratto circa tre milioni di euro mediante prelievi o bonifici bancari effettuati a sua insaputa. L'ex avvocato dello stilista John Galliano è stato condannato per truffa. Zerbib, condannato in appello a due anni di reclusione con la sospensione condizionale della pena, riceve una sanzione identica a quella inflitta in primo grado.

