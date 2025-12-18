Eventi tour di Gerardo Balestrieri in Alta Irpinia con il nuovo disco Canzoni di rabbia e di guerra
Gerardo Balestrieri torna in Alta Irpinia per presentare dal vivo il suo nuovo album, “Canzoni di rabbia e di guerra”. Il cantautore, originario di questa terra e ora residente a Venezia, porta con sé un repertorio intenso e coinvolgente. Una serie di eventi imperdibili che celebrano la sua musica e il suo percorso artistico, offrendo al pubblico un’esperienza unica tra musica, emozioni e radici profonde.
Il cantautore e interprete Gerardo Balestrieri presenta dal vivo il suo quindicesimo album, Canzoni di Rabbia e di Guerra, con una serie di concerti in Alta Irpinia, terra d’origine dell’artista, oggi residente a Venezia. Un tour intimo e sentito che tocca alcuni luoghi simbolo del territorio, accompagnato da Virginio Tenore alle percussioni e alla voce. Si comincia il 19 dicembre a Calitri presso la Casa della Musica. Il 20 dicembre si prosegue al MAVI di Lacedonia, mentre il 21 dicembre al The Ship di Castelfranci. Infine, il 22 dicembre il tour proseguirà ad Aquilonia, presso i Cantieri musicali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Musica, Gerardo Balestrieri presenta a Napoli il nuovo album “canzoni di rabbia e di guerra”
Leggi anche: Jovanotti presenta il nuovo disco e lancia il tour L’arca di Lorè con festa finale al Circo Massimo di Roma. E su Sanremo: “Se Fiorello tornasse…”
Tour di Gerardo Balestrieri in Alta Irpinia con il nuovo disco - Il cantautore e interprete Gerardo Balestrieri presenta dal vivo il suo quindicesimo album, Canzoni di Rabbia e di Guerra, con una serie di concerti in Alta ... napolivillage.com
Opera di Filippo Saccà scelta, come immagine della mostra Italia Rand Tour all'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, da Sky Arte. Le opere di Filippo Saccà sono mostra presso AA29 Art Project fino a Gennaio 2026 con Hic Sunt Dracones a cura di Gerardo Gi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.