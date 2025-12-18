Eventi tour di Gerardo Balestrieri in Alta Irpinia con il nuovo disco Canzoni di rabbia e di guerra

Gerardo Balestrieri torna in Alta Irpinia per presentare dal vivo il suo nuovo album, “Canzoni di rabbia e di guerra”. Il cantautore, originario di questa terra e ora residente a Venezia, porta con sé un repertorio intenso e coinvolgente. Una serie di eventi imperdibili che celebrano la sua musica e il suo percorso artistico, offrendo al pubblico un’esperienza unica tra musica, emozioni e radici profonde.

Il cantautore e interprete  Gerardo Balestrieri  presenta dal vivo il suo  quindicesimo album,  Canzoni di Rabbia e di Guerra, con una serie di concerti in  Alta Irpinia, terra d’origine dell’artista, oggi residente a Venezia. Un tour intimo e sentito che tocca alcuni luoghi simbolo del territorio, accompagnato da  Virginio Tenore  alle percussioni e alla voce. Si comincia il  19 dicembre  a  Calitri  presso la Casa della Musica. Il  20 dicembre  si prosegue al MAVI di  Lacedonia, mentre il  21 dicembre  al The Ship di  Castelfranci. Infine, il  22 dicembre  il tour proseguirà ad  Aquilonia, presso i Cantieri musicali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

