Eventi tour di Gerardo Balestrieri in Alta Irpinia con il nuovo disco Canzoni di rabbia e di guerra

Gerardo Balestrieri torna in Alta Irpinia per presentare dal vivo il suo nuovo album, “Canzoni di rabbia e di guerra”. Il cantautore, originario di questa terra e ora residente a Venezia, porta con sé un repertorio intenso e coinvolgente. Una serie di eventi imperdibili che celebrano la sua musica e il suo percorso artistico, offrendo al pubblico un’esperienza unica tra musica, emozioni e radici profonde.

