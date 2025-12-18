Europa Verde | tutti contro tutti Conti e Fabbri al contrattacco | Commissariamento illegittimo
Europa Verde attraversa un momento di forte tensione con i protagonisti di Ancona che si ergono a vincitori, mentre i dissidenti di Pesaro contestano e si oppongono, definendo illegittimo il commissariamento. Conti e Fabbri rispondono alle accuse, dando il via a un clima di caos interno e scontri aperti nel partito, che mette in discussione l’unità e il futuro della formazione ecologista.
Caos dentro Europa Verde. Lo schema è semplice: i perdenti contestano i vincenti e cioè Ancona. Questa la controlettura degli esponenti pesaresi del partito che sono stati messi in stato d’assedio dal regionale ed anche commissariati. Si è al tutti contro tutti dentro il partito. Ma chi non traballa di fronte alle cannonate che arrivano dai vertici del partito di Ancona, sono le due rappresentanti dentro l’amministrazione e cioè l’assessore Maria Rosa Conti e la consigliera comunale Adriana Fabbri. Una falange macedone – accanto hanno Lina Conti e Christian Guidi – perché ieri mattina nella sala del consiglio comunale hanno completamente rovesciato il tavolo e le accuse: illegittimo l’atto che è stato fatto dal direttivo di Ancona, il commissariamento, ed è stato già presentato il ricorso "per cui noi siamo qui e parliamo a nome dei Verdi pesaresi anche per il fatto che rappresentiamo il 20 per cento del partito – dice l’assessore Conti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Europa Verde: tutti contro tutti. Conti e Fabbri al contrattacco: Commissariamento illegittimo.
