Europa traditrice finisce male la marcia su Bruxelles dei trattori | lanci di pietre e patate la polizia reagisce

Una protesta degli agricoltori a Bruxelles si è trasformata in scontri violenti, con lanci di pietre e patate mentre circa 7.300 manifestanti chiedevano attenzione alle loro istanze durante il vertice Ue. La tensione è salita, e la polizia è intervenuta per riportare l’ordine in un episodio che mette in discussione il rapporto tra i produttori e le istituzioni europee.

Erano migliaia, circa 7300, i manifestanti che hanno preso parte alla protesta degli agricoltori oggi a Bruxelles, mentre si svolgeva il vertice Ue. I trattori che hanno raggiunto la capitale per la manifestazione erano circa un migliaio, secondo stime della polizia. Centinaia di mezzi pesanti hanno invaso il quartiere europeo a Bruxelles, tra cui quelli di Coldiretti. La Rue de la Loi, la Place du Luxembourg e le strade circostanti si sono trasformate in un vasto parco per trattori, in occasione di una giornata di mobilitazione europea degli agricoltori e di proteste degenerate in scontri volute per esercitare pressione sui capi di Stato e di governo riuniti nella capitale belga.

