Esultano i poliziotti | Lo Stato è passato all' azione

Le forze dell'ordine hanno mosso i primi passi all’alba, schierando numerosi agenti davanti al centro sociale Askatasuna. L’azione, volta a fare luce sulle recenti manifestazioni di violenza, tra cui gli attacchi a La Stampa e alle Ogr, segna un deciso passo dello Stato nel rispondere alle tensioni crescenti. I poliziotti esultano, convinti di aver avviato un'importante operazione di sicurezza e legalità.

Fin dalle prime luci dell'alba, ampi contingenti di polizia sono stati schierati davanti al centro sociale Askatasuna per effettuare una perquisizione in relazione alle recenti manifestazioni violente, tra le quali l'assalto a La Stampa e quello alle Ogr. " Potrebbe essere possibile lo sgombero ", è la voce che circola con insistenza tra gli antagonisti, che si sono radunati all'esterno della struttura a seguito di un tam tam mediatico che si è propagato attraverso i social. Una sensazione non infondata, stando alle parole di Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, secondo il quale " quanto sta accadendo in queste ore ad Askatasuna a Torino non è una semplice perquisizione: lo Stato ha deciso di passare all'azione in modo deciso e concreto ".

