Scopri in tempo reale i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto di oggi, 18 dicembre 2025. Alle ore 20, si apre il sorteggio che potrebbe cambiare la vita di tanti aspiranti vincitori. Resta sintonizzato per conoscere i numeri estratti e verificare se la fortuna sorride a te.

© Tpi.it - Estrazione Superenalotto oggi 18 dicembre 2025: i numeri vincenti

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 18 dicembre, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di giovedì 18 dicembre 2025 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche: Superenalotto oggi, giovedì 18 dicembre 2025: estrazione e numeri vincenti di Lotto e 10eLotto

Leggi anche: Estrazione Superenalotto oggi 18 ottobre 2025: i numeri vincenti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 16 dicembre: i numeri vincenti; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi martedì 16 dicembre 2025; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto venerdì 12 dicembre 2025: numeri vincenti e quote. Vinti quattro 5; Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 16 dicembre 2025.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 18 dicembre 2025: numeri vincenti e quote in diretta - Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 18 dicembre 2025: al SuperEnalotto un jackpot che sale a 92,9 milioni di euro per la sestina ... fanpage.it