Nelle prime ore del 18 dicembre, i Carabinieri di Taranto hanno arrestato undici persone nell’ambito di un’operazione contro le estorsioni. L’azione, condotta dal Nucleo Investigativo, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G. Un importante intervento per contrastare il fenomeno nel territorio tarantino.

© Noinotizie.it - Estorsioni nel tarantino, undici arresti Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Alle prime ore del 18 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica di Lecce in coordinamento con la Procura di Taranto. Il procedimento penale è a carico di 11 indagati, nei confronti dei quali il Pubblico Ministero procedente ha disposto, altresì, l’esecuzione di perquisizioni delegate finalizzate alla ricerca di armi e di cose pertinenti ai reati, nei confronti di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di “estorsione pluriaggravata”, “incendio pluriaggravato”, e “intralcio alla giustizia”, tutti presuntamente commessi con “metodo mafioso”, “porto di armi da sparo e relative munizioni”, nonchè “evasione continuata” ed “esercizio abusivo della professione”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Leggi anche: Droga, estorsioni e mafia. Blitz dei carabinieri: 8 arresti. Tutti i nomi

Leggi anche: Sorpresi con undici chili di droga. I carabinieri “bloccano“ lo scambio tra grossisti e spacciatori: tre arresti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Estorsioni nel tarantino, undici arresti.

TG 07.07.09 Estorsioni e droga 11 arresti nel tarantino

Tromba d'aria devasta il litorale: alberi sradicati, paura e danni. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi: colpito il litorale Tarantino. L'articolo al link https://l-nk.it/41QlKt #taranto #manduria #trombamarina #litorale #costa #danni - facebook.com facebook