Estorsioni nel tarantino arresti Carabinieri
Nel cuore del Tarantino, le forze dell'ordine hanno messo in atto un'operazione contro le estorsioni. Alle prime luci dell’alba del 18 dicembre, i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, segnando un importante passo nella lotta contro il crimine nella regione.
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Alle prime ore del 18 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica di Lecce in coordinamento con la Procura di Taranto. Il procedimento penale è a carico di 11 indagati, nei confronti dei quali il Pubblico Ministero procedente ha disposto, altresì, l’esecuzione di perquisizioni delegate finalizzate alla ricerca di armi e di cose pertinenti ai reati, nei confronti di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di “estorsione pluriaggravata”, “incendio pluriaggravato”, e “intralcio alla giustizia”, tutti presuntamente commessi con “metodo mafioso”, “porto di armi da sparo e relative munizioni”, nonchè “evasione continuata” ed “esercizio abusivo della professione”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
