Estorsione in un cantiere | condannato napoletano in Emilia Romagna

Un uomo di 32 anni, di origini campane e agli arresti domiciliari a Fabbrico, in Emilia Romagna, è stato condannato per estorsione in un cantiere. I carabinieri lo hanno successivamente portato in carcere, segnando un’importante operazione contro il crimine locale. La vicenda evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle attività illecite sul territorio.

Un uomo di 32 anni, di origini campane ma confinato agli arresti domiciliari a Fabbrico (Reggio Emilia) è stato portato in carcere dai carabinieri. È infatti divenuta esecutiva la condanna nei suoi confronti per le estorsioni commesse nel 2023 quando, insieme ad altri correi, aveva chiesto il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Estorsione al cantiere del campus scolastico sull'appalto da 4 milioni: condannato “o’ pecuraro” Leggi anche: Tentata estorsione nel Napoletano, arrestate due persone Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Estorsione in un cantiere: condannato napoletano in Emilia Romagna - Un uomo di 32 anni, di origini campane ma confinato agli arresti domiciliari a Fabbrico (Reggio Emilia) è stato portato in carcere dai carabinieri. napolitoday.it

Imponeva il ‘pizzo’ ad alcuni cantieri: condannato - Nel settembre 2023 si e' reso responsabile, unitamente a complici, di episodi di estorsioni nel Casertano. napolivillage.com

Fabbrico, condannato per estorsione finisce in carcere - Accusato e condannato di estorsioni avvenute nel 2023 nel Casertano, un uomo di 32 anni è stato portato in carcere a Reggio per espiare la pena detentiva, ... msn.com

https://www.vocedipopolo.it/2025/12/13/il-tentativo-di-estorsione-in-un-cantiere-di-messina-fillea-cgil-sicilia-e-messina-vicini-ai-vertici-e-ai-lavoratori-cosedil/ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.